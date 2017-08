Motor de avioneta que aterrou na praia parou após descolagem

O avião foi atingido por uma "corrente ascendente muito forte" durante o cruzamento do rio Tejo e foi nessa altura que o motor deixou de funcionar.



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves concluiu ainda que o instrutor fez várias tentativas de arranque do motor, mas "sem sucesso".



No momento da aterragem de emergência, o instrutor acionou as luzes para tentar chamar a atenção dos banhistas.



O Cessna 152 aterrou de emergência na praia, onde matou um homem de 56 anos e uma menina de oito.