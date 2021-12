Motorista Eduardo Cabrita vai responder pela acusação de homicídio por negligência

O despacho do ministério público revela que o automóvel seguia a uma velocidade acima do limite máximo.O motorista do ministro da Administração Interna foi hoje formalmente acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência.Mas o ministro descarta responsabilidades no caso ocorrido há quase meio ano.De acordo com a acusação, a que o jornal Observador teve acesso, o veículo circulava a 166 quilómetros por hora.

Eduardo Cabrita espera que a justiça esclareça todas as dúvidas, incluindo as possíveis responsabilidades do trabalhador que foi atropelado.