Motoristas. Autoridades policiais estão de prevenção

Para tal, foi criado um plano para o acompanhamento dos 374 postos onde vai ser possível abastecer, que inclui também as refinarias e os centros de logística das grandes superfícies.



Ao todo, são onze mil e setecentos operacionais da Unidade Especial de Polícia, do Corpo de Intervenção e do Destacamento de Intervenção.



As atenções vão centrar-se particularmente nas áreas de Lisboa, Porto, Setúbal e em todo o Algarve.



A Direção Nacional da PSP não confirma que está a preparar uma operação em grande escala, mas admite que a atuação será semelhante ao que aconteceu em abril passado, aquando da última greve dos motoristas.