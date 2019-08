Motoristas da GNR efetuam transporte para aeroporto de Faro

Foto: Luís Forra - Lusa

As cinco cisternas que todos os dias saem do terminal ferroviário para o aeroporto, continuam à espera de quem as conduz e o mais certo é serem militares da Guarda Nacional Republicana a fazerem este serviço.





Em caso de rutura de combustível o plano de contingência do aeroporto de Faro pode ser acionado, e dar ordens para os aviões fazerem uma escala técnica em território espanhol para abastecer.