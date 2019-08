Motoristas de mercadorias estão de volta ao trabalho

Mário Aleixo - RTP16 Ago, 2019, 06:24 / atualizado em 16 Ago, 2019, 06:24 | País

"A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM", anunciou na última noite o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, no final de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.



"Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu na totalidade os efeitos que desejávamos", justificou o responsável, acrescentando que, por outro lado, a paralisação conseguiu dar maior visibilidade à profissão de motoristas e aos problemas do setor.





O chefe do Governo escreveu que o diálogo faz o seu caminho, devolvendo tranquilidade aos portugueses e que ninguém fique isolado numa greve estéril que compromete o diálogo.





Saúdo o SIMM e a ANTRAM que conseguiram alcançar o que todos ambicionamos: o fim da greve e o início das negociações entre as partes. O diálogo faz o seu caminho, devolvendo tranquilidade aos portugueses. — António Costa (@antoniocostapm) 15 de agosto de 2019



O SIMM é um dos sindicatos que convocou a greve que decorre desde segunda-feira por tempo indeterminado. Já o Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP) mantém a paralisação.O SIMM tem cerca de 1.200 associados, segundo Anacleto Rodrigues.Esta decisão agradou ao primeiro-ministro António Costa que através da rede social Twitter, saudou a decisão do sindicato independente e a da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários (ANTRAM) por voltarem à mesa de negociações.Também através do diálogo o porta-voz da ANTRAM acha que deve ser o caminho.André Matias de Almeida diz que o diálogo é mesmo melhor solução do que uma mediação do Governo.O ministro das infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deu os parabéns ao sindicato independente pela iniciativa negocial e voltou a apelar para que o sindicato dos motoristas de matérias perigosas, o único em greve, termine com a paralisação.Antes de ser conhecido o resultado deste encontro, Pedro Pardal Henriques, do (SNMMP), reforçava o que tem vindo a dizer nos últimos dias: a greve vai continuar.Contas feitas, neste 5.º dia de greve e com a saída de cena do sindicato independente dos motoristas, os cerca de 150 trabalhadores afetos a este sindicato, vão retomar o horário habitual de trabalho.As negociações entre sindicato e patrões estão marcadas para dia 12 de setembro.