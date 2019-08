Motoristas de mercadorias mantêm greve

10 Ago, 2019, 12:45 / atualizado em 10 Ago, 2019, 13:20 | País

“Durante o plenário foi rejeitada a suspensão da greve”, declarou.



No entanto, Anacleto Rodrigues refere que ainda existe uma margem para suspender a paralisação, para tal é necessário uma nova proposta da ANTRAM.



“Ainda falta tempo, ainda há margem para desconvocar. Até agora não chegou nada e os associados confirmaram a manutenção da greve”, acrescentou.





Cerca de 50 associados do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias esteve reunido em Leiria durante a manhã. Para a parte da tarde está previsto um novo plenário conjunto com os filiados do Sindicato Nacional de Matérias Perigosas (SNMMP) em Aveiras.







O dirigente sindical garantiu que os motoristas, a confirmar-se a greve, vão querer dar uma "certa imagem de civismo".







O SNMMP e o SIMM entregaram um pré-aviso de greve em 15 de julho e acusaram a Antram de não querer cumprir o acordo assinado em maio, acordo esse que, segundo os sindicatos, levou à desmarcação de uma greve que estava programada para aquela altura.



Em relação aos erviços mínimos, o sindicalista garantiu que não vai haver qualquer oposição dos motoristas de mercadorias.O plenário de Leiria serviu também para discutir a operacionalização dos piquetes de greve, com os motoristas a dizerem que vão usar o protesto para melhorarem a imagem junto da população. “Vamos procurar também uma certa lição de civismo, mudar um pouco a imagem que há do motorista”.Anacleto Rodrigues revelou que os sindicalistas vão estar atentos à presença de eventuais "infiltrados nos piquetes de greve" com o intuito de atuar como agitadores, pelo que haverá "uma linha aberta" com o Comando-Geral da GNR para que as autoridades possam afastar esses elementos.“Os veículos que estejam a assegurar os serviços mínimos possam atravessar os piquetes sem qualquer constrangimento”, frisou."Vamos estar na rua, vamos estar visíveis, mas a dar uma imagem cordial dos motoristas, ao contrário daquela que é a ideia generalizada", referiu Anacleto Rodrigues sobre o decorrer da greve.