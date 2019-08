Motoristas mantém greve por malogro das negociações

Mário Aleixo - RTP17 Ago, 2019, 06:45 / atualizado em 17 Ago, 2019, 06:48 | País

Os motoristas de matérias perigosas cumprem este sábado o sexto dia de uma greve convocada por tempo indeterminado, depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião que durou cerca de 10 horas.







O assessor jurídico da estrutura sindical, Pedro Pardal Henriques, ouvido na última madrugada pela Antena 1, disse que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) não aceitou as reivindicações dos motoristas.

Depois do encontro semanal com o Presidente da República, António Costa sublinhava a importância de a greve dos motoristas chegar ao fim.









Apesar de não ter estado na reunião no ministério das Infraestruturas, a associação patronal fez chegar ao Governo uma proposta idêntica à que foi enviada à FECTRANS e ao Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM).À Antena 1, o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, explicou que não é possível aceitar a contraproposta apresentada pelos motoristas de matérias perigosas.As reivindicações apresentadas pelos motoristas em resposta à proposta da ANTRAM não tem viabilidade, entendem os patrões.Por isso o sindicato dos motoristas de matérias perigosas mantém a greve.No domingo está marcado um novo plenário no qual vai ser feito um ponto de situação da greve e o que fazer a seguir.Para o primeiro-ministro é tempo de haver acordo.Declarações do primeiro-ministro no final do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.