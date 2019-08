Motoristas na refinaria de Sines cumprem serviços mínimos

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Os camiões que estão a realizar o serviço saem das instalações da Petrogal com um papel no vidro em que se lê "grevistas - serviços mínimos".





Os representantes do sindicato no local afirmam que, mesmo cumprido os serviços mínimos, os camiões cisterna são suficientes para as necessidades, sendo necessário recorrer a motoristas externos, como por exemplo forças da GNR.