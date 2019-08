Motoristas: Requisição civil avança se não forem cumpridos os serviços mínimos

10 Ago, 2019, 13:28 / atualizado em 10 Ago, 2019, 13:56 | País

O primeiro-ministro afiançou que o Governo não hesitará em exercer as "competências próprias", adotando outras medidas, caso a greve dos motoristas avance e os serviços mínimos fixados não sejam cumpridos.





“Se houver greve, se não forem cumpridos os serviços mínimos, adotaremos as medidas necessárias”, frisou, no final da reunião de emergência de hoje, destinada a coordenar a resposta do Governo face aos efeitos da greve dos motoristas.





"Estamos em condições de dar a resposta possível" em qualquer cenário, repetiu.



António Costa garantiu que o Governo tudo fará para que "a legalidade esteja assegurada em todo o território".



"Um Governo responsável tem de se preparar para o pior", realçou o primeiro-ministro, que hoje se reuniu em São Bento com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.







"Num regime democrático, não há direitos absolutos. Todos os direitos acabam onde começam os direitos dos demais. Ao Governo cabe garantir os direitos dos portugueses", disse António Costa, acrescentando: "Definimos um quadro de serviços mínimos que nos parecem adequados e que esperamos que sejam cumpridos. Caso tal não aconteça, está tudo garantindo para que o Estado assegure a autoridade democrática", sublinhou.







Reconhecendo o direito à greve, António Costa alertou: "Convém não esquecer que a liberdade de cada um termina onde começa a dos outros".







António Costa frisa ainda que, "esta greve não deixará de afetar o dia-a-dia dos portugueses", admitiu.



"O apelo geral que fazemos aos portugueses é que vivamos com civismo, respeitando o direito à greve mas também exigindo o cumprimento da lei", disse ainda.





", ressalvou António Costa, esperando que "ainda seja possível ultrapassar o conflito".Se tal não acontecer, ", asseverou.