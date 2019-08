Motoristas. Serviços mínimos ainda se negoceiam

Mário Aleixo - RTP27 Ago, 2019, 06:35 / atualizado em 27 Ago, 2019, 06:35 | País

ANTRAM e Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas estiveram reunidos na segunda-feira.



No final do encontro, o presidente do sindicato, Francisco São Bento, admitiu que a reunião foi boa, embora ainda não haja acordo com a ANTRAM sobre os serviços mínimos.





Do lado das empresas, o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, diz que pelo menos na área da saúde os serviços mínimos vão ser a 100 por cento.Durante a semana não haverá serviços mínimos mas está tudo em aberto em relação aos fins-de-semana.Cabe agora ao Governo dizer se há ou não serviços mínimos aos sábados e domingos.Os motoristas de matérias perigosas marcaram uma greve às horas extraordinárias, fins de semana e feriados com início a 7 de setembro. Uma paralisação vai durar até dia 22.O sindicato dos motoristas de matérias perigosas admite desconvocar a greve mas diz que é preciso esperar pelos resultados de reuniões futuras.