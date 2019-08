Motoristas vão recorrer da recusa de impugnação dos serviços mínimos

RTP09 Ago, 2019, 14:33 / atualizado em 09 Ago, 2019, 14:52 | País

“Vamos recorrer desta sentença porque não concordamos com os fundamentos. (…) Estamos a preparar o recurso que dará entrada ainda hoje”, disse o responsável, sem esclarecer quais são os pontos de divergência em relação à decisão.





“Estou muito feliz porque pela primeira vez vi uma decisão tomada em seis horas. Os portugueses devem estar felizes”, ironizou Pedro Pardal Henriques, lembrando as “sentenças que se arrastam por dez anos”.







Na reação ao parecer do conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República, que determina que o Governo "tem direito a fixar serviços mínimos indispensáveis”, o responsável reage “com tranquilidade”.



“É um parecer muito importante que merece todo o respeito, apesar de não ser vinculativo. Daquilo que ouvimos, a Procuradoria-Geral da República não tem elementos suficientes para concluir que esta greve seja abusiva ou seja ilegal”, frisou.





Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de uma requisição civil preventiva, algo que o Governo coloca em cima da mesa, Pedro Pardal Henriques considera que tal seria “manifestamente abusivo”.



“Os trabalhadores já disseram que iriam cumprir os ‘serviços máximos’ que foram decretados”, considerando que essa decisão seria mais “uma manifestação de força contra um direito legítimo à greve”.



“Aqueles que continuam a cometer ilegalidades continuam impunes, os trabalhadores que têm sido escravizados (…) ficam sem os seus direitos”, acrescentou.







Sobre a possibilidade de um maior alargamento dos serviços mínimos, o responsável do sindicato volta a responder com ironia: “Acho que o Governo deveria decretar 150 por cento de serviços mínimos. Em greve, mas a trabalhar o dobro do que trabalham em dias normais”, criticou.