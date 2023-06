Movimento Casa Para Viver manifesta-se em Lisboa

O movimento adianta que o protesto se fará “contra o silêncio e a falta de vontade política” do Governo, “que recusa implementar as medidas necessárias” para acabar com a “situação insustentável” na habitação.Para o movimento, que agrega mais de cem organizações, o Programa Mais Habitação, aprovado no parlamento, facilita os despejos, não baixa nem tabela as rendas e implementa um apoio à renda “débil e temporário que chegará apenas a um sexto dos inquilinos”.O movimento considera que o programa do Governo “responde sobretudo às exigências dos grandes proprietários e dos que especulam com as (…) casas, dando-lhes mais facilidades e garantias”.Sob o mote "O Mais Habitação não serve a população!", numa alusão ao nome do programa do Governo, o protesto está marcado para as 18h00 na Praça de Luís de Camões, em Lisboa.