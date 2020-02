Movimento Cívico Direito a Morrer com Dignidade é a favor da eutanásia

Bruno Maia, do Movimento Cívico Direito a Morrer com Dignidade, mostra-se a favor da eutanásia para que não existam penas de prisão para quem assiste na morte com dignidade. Para o ativista, políticos e médicos devem saber atender o pedido de quem está em fase terminal e quer morrer, numa decisão livre, consciente, sem pressões externas.