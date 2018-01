Movimento cívico promove concentrações contra adoções alegadamente ilegais

É formado por várias mães que se inspiraram na campanha "não adoto este silêncio".



O Movimento cívico quer que seja criada uma Comissão independente para fazer uma investigação isenta.



Considera que não faz sentido que as instituições envolvidas na polémica, como a Santa Casa da Misericórdia e o Ministério Público, se investiguem a si próprias.



No sentido de criar a Comissão e de pressionar a Assembleia da República a debater as adoções alegadamente ilegais, o Movimento Verdade lançou uma petição online.



As concentrações vão decorrer em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Beja e Leiria.