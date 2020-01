Movimento Escolas sem Amianto em protesto junto a escola de Barcelos

A associação de Pais critica as degradantes condições da escola do primeiro ciclo e do jardim de infância, onde as quarenta crianças são obrigadas a levarem mantas para não terem frio durante as aulas.



Os edifícios têm mais de 40 anos e os alunos recusam-se, inclusive, a usar as casas-de-banho.



A cobertura de amianto está degradada e obriga a que coloquem baldes para o recinto não alagar.