Movimento "Nós somos Igreja" desanimado e frustrado com resposta dos bispos

Foto: João Marques - RTP

Lizete Fradique - do Movimento Nós somos Igreja - fala de desanimo e de frustração com a resposta dos bispos ao relatório da comissão e reclama urgência, numa atitude da igreja mais ativa perante os padres suspeitos e de maior respeito para com as vitimas que vieram apresentar-se perante a comissão independente.