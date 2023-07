Movimento Porta a Porta em protesto esta quinta-feira

A degradação do acesso a uma habitação em Portugal ainda não parou de crescer. Muitos movimentos de cidadãos tentam chamar constantemente à atenção para a necessidade urgente de resolver este problema. É o caso do movimento Porta a Porta -Casa para todos, que hoje volta a organizar em Lisboa uma concentração de protesto contra o programa do governo “+ habitação”, aprovado há uma semana, e contra o aumento consecutivo das taxas de juro pelo Banco Central Europeu.