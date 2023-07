Movimento Porta a Porta manifesta-se por melhor habitação

O movimento defende a fixação dos preços das rendas, a renovação dos atuais contratos de arrendamento, a revogação da lei que permite despejos, a mobilização do património público e das casas devolutas para habitação, bem como que as famílias não paguem mais do que 35% dos seus rendimentos líquidos por um crédito à habitação.Simplificação dos licenciamentos, limites à subida da renda dos novos contratos, arrendamento forçado de casas devolutas, contribuição extraordinária sobre o alojamento local, fim dos vistos "gold", suspensão de novas licenças de alojamento local e o pagamento pelo Estado de rendas em atraso após três meses de incumprimento são algumas das medidas do programa.O Banco Central Europeu deverá hoje subir novamente as principais taxas de juro em 25 pontos base, perante uma inflação considerada ainda elevada.A concentração decorre entre as 12h30 e as 14h00, junto ao Ministério da Habitação, tutelado por Marina Gonçalves.