O Movimento pelo Direito a uma Vida Justa volta, este sábado à tarde, aos protestos em Lisboa. A manifestação começa às 15h00, no Rossio. Os manifestantes seguem, depois, até São Bento para exigir políticas justas que promovam a igualdade e condições de vida dignas.

Pedem que o Governo trave o aumento de preços, garanta casa para viver e transportes para todos exigem ainda o aumento dos salários e o fim da repressão policial nos bairros. Está prevista a presença da CGTP, da Coordenadora do Bloco de Esquerda e do Secretário-Geral do PCP.