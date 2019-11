Depois da manifestação dos elementos de segurança junto à Assembleia da República, o Movimento Zero decidiu deslocar-se para a Praça do Comércio.



Pedro Caridade, com uma camisola do Movimento Zero vestida, explicou que foram ao Terreiro do Paço prestar homenagem aos polícias que há cerca de 30 anos participaram num protesto que ficou conhecido como “secos e molhados” onde se registaram confrontos de polícias contra polícias.