MP abriu mais de 5.500 inquéritos por corrupção e crimes conexos em três anos

Lusa08 Dez, 2017, 08:45 | País

De acordo com o Relatório Síntese 2014-2017 sobre Corrupção e Criminalidade Conexa, 2.014 dos inquéritos abertos nos últimos três anos (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) estão relacionados com crimes de corrupção, o que representa 36,2% do conjunto de crimes, seguindo-se o abuso de poder (1.286) e de perto o peculato (1.260).

Logo de seguida estão os inquéritos por crimes de branqueamento de capitais (534) e a Participação Económica em Negócio (251).

Numa análise pelos três anos constantes no estudo, é visível o aumento do número de inquéritos abertos por corrupção e crimes conexos, passando de 1.619 em 2014/15 para 1.741 no ano judicial seguinte e 2.204 entre 01 de setembro de 2016 a 31 de agosto.

Segundo a PGR, verificou-se que o número de inquéritos registados por crime de corrupção aumentou 37,7% e de abuso de poder 33%.

Em contrapartida, o número de inquéritos registados por peculato, depois de um aumento de 17% em 2015/16, diminuiu 7,2% no ano judicial 2016/17.

Os inquéritos registados por branqueamento de capitais sofreram um aumento de 15,8%.

Quanto aos processos findos no mesmo período, o estudo indica que foram encerrados 3.337 inquéritos, dos quais 457 deram origem a uma acusação do Ministério Público, 2.734 foram arquivados e foi aplicada a suspensão provisória do processo em 146, o que significa que em 18,1% dos inquéritos encerrados foi exercida a ação penal pelo MP.

Hoje assinala-se o Dia Internacional contra a corrupção.