MP acusa 27 pessoas de discriminação racial, religiosa e sexual

A investigação conduzida pelo departamento de investigação e acção penal de Lisboa, conclui que os arguidos pertenciam a um grupo que exaltava a superioridade da "raça" branca.



Desde 2015 que que os suspeitos agrediam e ofendiam pessoas com ideais políticos, raça, religião ou orientação sexual diferentes.



Incentivavam ao ódio e à violência.



Duas das vítimas deste grupo foram agredidas com facas no abdómen e tórax.



Os suspeitos , alegadamente, ligados aos Hammerskins, um grupo de extrema-direita e supremacia branca, estão acusados da prática de mais de 80 crimes.