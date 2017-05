MP de Santarém arquiva processo da criança desaparecida em Ourém

Lusa 23 Mai, 2017, 13:28 | País

"Na sequência de investigação para apurar as circunstâncias do desaparecimento de uma criança, de 23 meses de idade, o Ministério Público proferiu despacho de arquivamento no inquérito, por ausência de indícios da verificação de crime", lê-se na página do MP.

A mesma fonte refere que os factos ocorreram cerca das 10:00, do dia 24 de outubro de 2016, na casa da avó materna, em Ourém.

"Após a análise dos indícios recolhidos, não foi apurada a intervenção direta de terceiros no desaparecimento da criança, tudo apontando para que o mesmo se tenha perdido no pinhal próximo à residência", sublinha o Ministério Público.

A Comarca acrescenta que a situação foi comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ourém e que a investigação do Ministério Público foi coadjuvada pela Polícia Judiciária.

O bebé desapareceu quando brincava junto à casa da avó. Veio a ser localizado, cerca de 25 horas depois, por militares da GNR, a cerca de dois quilómetros da casa onde vivia e de onde desapareceu.