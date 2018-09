Partilhar o artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso Imprimir o artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso Enviar por email o artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso Aumentar a fonte do artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso Diminuir a fonte do artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso Ouvir o artigo MP diz não ser cruel ter animais em abrigo "sujo, com lixo e dejetos" em Santo Tirso

Tópicos:

Serra, Tirso Tirso,