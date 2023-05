MP investiga caso no Ministério das Infraestuturas

A Procuradoria-Geral da República confirma que está a investigar os "factos ocorridos no Ministério" de João Galamba e "factos relacionados". As audições do adjunto demitido e da chefe de gabinete revelaram no Parlamento duas versões distintas sobre o que se passou na noite de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas.