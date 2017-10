MP não investiga apenas os 'pilha galinhas'

"O Ministério Público não pode ser julgado por um único processo e muitas vezes existe a tentativa de fazer o julgamento da atividade do Ministério Público unicamente com base num processo", afirmou António Ventinhas.



Segundo o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, "nos últimos tempos, cada vez mais o Ministério Público tem deduzido acusações no âmbito da criminalidade económico-financeira que atingem pessoas colocadas em patamares altos da sociedade".



"Antigamente criticava-se muito o Ministério Público porque praticamente só investigava os 'pilha galinhas' e que não investigava os criminosos, não investigava quem estava bem colocado na sociedade. Nos últimos anos, temos verificado que essa realidade se alterou", acrescentou.