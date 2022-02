MP pede para Ricardo Salgado pena única não inferior a dez anos de prisão

Nas alegações, Vítor Pinto refere que só pode concluir-se pelo dolo do arguido da apropriação do dinheiro, dizendo que se pode concluir que o arguido praticou os três crimes de abuso de confiança qualificados. Entende o Ministério Público que deve ser dada como provada a prática dos crimes.Em termos de pena, a cada um dos crimes corresponde uma pena de 1 a 8 anos de prisão. Considera ser decisivo tratar-se de elevadíssimos montantes de que se apropriou. São quantias que 95 por cento ou mais da população portuguesa não conseguirá auferir numa vida inteira de trabalho, alega o MP.Vítor Pinto atribui uma especial obrigação enquanto administrador do BES, e uma motivação manifestamente egoísta do arguido e considerou que houve uma persistência criminosa com que actuou, forjando em vez de procurar reparar, sem arrependimento.

Tendo em conta estas circunstâncias, pede uma pena concreta nunca inferior a 10 anos. "Entendemos que a pena concreta a aplicar a cada um dos crimes não deve ser inferior a seis anos de prisão. Tendo em conta as regras do cúmulo jurídico, a pena aplicável não deve ser inferior a 10 anos de prisão", afirmou, perante o ex-banqueiro, de 77 anos, que marcou presença pela primeira vez no julgamento.

Salgado alega doença de Alzheimer para não prestar declarações

O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, disse hoje em tribunal que lhe foi diagnosticada doença de Alzheimer e, por isso, alegou não estar em condições de prestar declarações no julgamento do processo separado da Operação Marquês.







"Meritíssimo, não estou em condições de prestar declarações", começou por dizer o antigo banqueiro, de 77 anos, justificando de seguida, após questão do presidente do coletivo de juízes, Francisco Henriques, sobre as razões na base dessa decisão: "Foi-me atribuída uma doença de Alzheimer".







O antigo líder do BES nunca marcou presença nas anteriores oito sessões do julgamento, face à permissão da lei em relação ao contexto da pandemia de covid-19. Ricardo Salgado viu ainda os seus advogados apresentarem em outubro um atestado médico de diagnóstico de doença de Alzheimer, visando assim a suspensão do julgamento, mas essa pretensão foi recusada pelo tribunal.







Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.







