MP quer que Relação reverta absolvição dos administradores dos colégios GPS

De acordo com o recurso do Ministério Público (MP), a que a Lusa teve acesso, a procuradora Andrea Marques, responsável pela acusação do processo dos colégios GPS, pede que o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) revogue a "decisão judicial de absolvição dos arguidos", acusados de peculato, falsificação de documento qualificada e burla qualificada, devendo ser "substituída por outra que condene os arguidos" e "em consequência, ser-lhes aplicada a respetiva pena de prisão", de acordo com a moldura legal aplicável.

Pede ainda que os arguidos sejam condenados a pagar ao Estado os montantes dos quais, segundo o MP, se apropriaram indevidamente, e pede a revogação da decisão tomada ainda na fase de instrução, pelo juiz Ivo Rosa, relativa ao valor da prova pericial apresentada pela acusação e na qual o MP sustenta os crimes imputados aos arguidos.

António Calvete, Manuel Madama, António Madama, Fernando Catarino, Agostinho Ribeiro, administradores dos colégios GPS, foram acusados pelo MP de se apropriarem indevidamente de cerca de 34 milhões de euros provenientes de transferências do Estado no âmbito de contratos de associação, uma modalidade de financiamento estatal ao ensino privado para garantir o acesso à escolaridade obrigatória em zonas onde não existe oferta pública.

Sobre a importância da prova pericial, que não foi considerada como tal durante o julgamento, e que descreve os fluxos financeiros que o MP defende serem crime, o recurso para o TRL acusa o tribunal de julgamento de desconsiderar as declarações dos peritos -- que não foram ouvidos enquanto tal, mas apenas como testemunhas -- e de decidir com base em "juízos de valor" para "desmerecer o labor pericial".

O MP acusa o coletivo da primeira instância de desconsiderar conclusões técnico-científicas e de se basear em "máximas de suposta anti-ideologia" -- o MP foi acusado pela defesa de defender uma agenda sindical e avessa à iniciativa e ensino privado -- para justificar a decisão com o direito à "livre iniciativa privada", o que para o MP demonstra "falta de objetividade, pouco rigor, incluindo jurídico, na apreciação da prova e do direito".

"Na verdade, o Tribunal partiu de um pré-juízo na forma como encarou, produziu e conduziu a produção de prova no decurso do julgamento", acusa o MP no recurso, acusando o coletivo de juízes de reduzir o âmbito do julgamento a uma "suposta prestação efetiva do ensino" e "à lógica (que entendeu como) `normal` de funcionamento de sociedades privadas".

Um pré-juízo que, continua o MP, "perpassou todo o julgamento" e "perpassa, igualmente todo o texto do acórdão", e o qual "radica em errado entendimento da natureza jurídica dos contratos de associação", condicionando a decisão.

"[O Tribunal] guiou toda a produção de prova para demonstrar que o ensino foi prestado, concluindo que, cumprida a "sua parte", os arguidos podiam dispor das verbas recebidas como bem entendessem. Salvo o devido respeito, o Tribunal não compreendeu o objeto do processo", lê-se no recurso do MP, que viu indeferido o pedido para ouvir algumas testemunhas em julgamento e interpôs recurso sobre essa recusa, ainda pendente no TRL.

O julgamento, que teve a sua conclusão em fevereiro deste ano, com a leitura do acórdão que absolveu todos os arguidos, ficou marcado por duas reviravoltas, protagonizadas pelo MP.

A primeira aconteceu na sua primeira sessão, em setembro do ano passado, quando a procuradora Catarina Duarte, que iniciou pelo MP a condução do julgamento, deixou cair da acusação o crime de peculato, o mais grave imputado aos arguidos, que assenta no pressuposto de que podem ser considerados funcionários públicos ao gerirem dinheiro entregue pelo Estado.

A segunda reviravolta aconteceu numa das sessões finais, quando a procuradora Andrea Marques, responsável pela acusação, substituiu Catarina Duarte no julgamento e requereu a recuperação do crime de peculato para a acusação.

Catarina Duarte tinha invocado um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que fixou jurisprudência, e no qual não se permitia a classificação de funcionário a colaboradores e dirigentes de instituições particulares de solidariedade social, o que a procuradora considerou ser comparável e aplicável ao processo GPS.

Andrea Marques contestou esse entendimento e voltou a fazê-lo no recurso da decisão para o TRL, recusando que possa ser usado como jurisprudência neste processo e, com recurso a uma comparação dos arguidos a um diretor escolar, reforçou que houve "uma errada qualificação jurídica dos factos, a desconsideração da qualidade de funcionário", na qual o tribunal "suportou a errada decisão de não verificação do crime de peculato".

"[Um diretor] ainda que lhe sobrasse dinheiro no final do ano, porque poupou no aquecimento [...] ou porque emagreceu o quadro docente e não docente [...] poderia mandar emitir faturas em nome de uma sociedade sua de fachada para cobrar consultorias, acumulando as respetivas verbas com o seu ordenado, ou adquirir um veiculo automóvel para si ou para oferecer, ou comprar uma garrafa de Barca Velha para a sua ceia natalícia, ou para premiar um funcionário da escola, ou para adquirir um colchão novo?", questiona Andrea Marques.

Segundo a acusação do MP, os arguidos ter-se-ão apropriado de mais de 30 milhões de euros dos mais de 300 milhões de euros recebidos pelos colégios do grupo GPS para financiar contratos de associação com o Estado.

O dinheiro pago a colégios do grupo GPS no âmbito desses contratos alegadamente financiou férias, carros, bilhetes para o mundial de futebol de 2006, jantares, vinhos e até seguros pessoais, segundo o MP.