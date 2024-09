O piloto do helicóptero que sofreu o acidente em Mondim de Basto terá contrariado as indicações que lhe tinham sido dadas para aterrar. De acordo com o comandante dos bombeiros da corporação local, o dispositivo recebeu ordens para preparar a aterragem num parque de merendas a cerca de 1 km da Pedreira. Uma mudança de planos repentina poderá estar assim na origem deste acidente.