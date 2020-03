Mudança na linha SNS 24 por responsável "ter terminado comissão de serviço"

O Ministério da Saúde justifica a decisão pelo facto de aquele responsável ter terminado a comissão de serviço.A comissão de serviço de Henrique Martins tinha terminado no dia 31 de dezembro do ano passado, mas o mesmo continuou em funções até ao dia de ontem.A ministra, Marta Temido, reafirmou esse motivo para justificar a saída de Henrique Martins.





Em declarações à agência Lusa, Henrique Martins disse não compreender esta decisão, uma vez que a entidade estava a cumprir os objetivos estabelecidos por contrato e já tinha manifestado disponibilidade para continuar no cargo.



"O mandato acabou a 31 de dezembro, mas eu entendo que a entidade está a trabalhar, está a funcionar, e foi um pouco de repente esta informação", disse Henrique Martins.



Os ministérios das Finanças e da Saúde submeteram à CRESAP e nomearam o novo conselho de administração, constituído por Luís Goes Pinheiro (presidente), Sandra Cavaca e Domingos Pereira (vogais).









Linha SNS 24 está a receber várias críticas por falta de capacidade de resposta ao surto do novo vírus



Questionado pela Lusa se a não recondução no cargo se deveu aos constrangimentos da Linha SNS 24 relacionados com o surto pelo novo coronavírus, Henrique Martins, afirmou que não.



"O contrato que nós temos com o operador, que é a Altice, tem um limite máximo que são as 10 mil chamadas e isso foi atingido. Portanto, nós gerimos bem o contrato. O que acontece é que temos um excesso de chamadas causado por esta situação, que é uma situação completamente atípica", sublinhou.



O conselho de administração também pediu ao Ministério da Saúde que "atuasse em relação à disponibilização de enfermeiros e horários extra, logo na terça-feira, para resposta a esta situação, mas isso não foi feito".



"Por isso, não pode ter sido por essa razão que quanto muito estaria do lado deles e não do nosso", vincou Henrique Martins.



O responsável afirmou que gostaria de continuar no cargo, contando que apresentou essa disponibilidade à secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila madeira, no final de novembro.



"Fiz isto para garantir que era feito uma nomeação com tranquilidade, com calma, já antevendo um bocadinho que íamos ter um inverno difícil e voltei a insistir", disse, referindo que pediu uma audiência com ministra da Saúde, Marta Temido, em meados de janeiro que não lhe foi dada.



Segundo Henrique Martins, a intenção da audiência era "todo o conselho mostrar a sua disponibilidade para mais um mandato que legalmente podia fazer".



Além de Henrique Martins, saem os vogais Artur Mimoso e João Martins.



O antigo secretário de Estado, Luís Goes Pinheiro, é assim o nome escolhido pelo governo para liderar os serviços partilhados do Ministério da Saúde, num momento em que a Linha SNS 24 está a receber várias críticas por falta de capacidade de resposta ao surto do novo vírus e numa fase em que o número de casos por infeção do novo coronavírus tem aumentado em Portugal, nove confirmados até à tarde desta quinta-feira.