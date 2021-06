Mudanças na matriz de risco. Ordem dos Médicos manifesta apreensão

Em comunicado,





"A definição de concelhos de baixa densidade baseia-se em critérios de coesão territorial insuficientemente caracterizados e sem implicações de saúde pública", considera a Ordem.





Para expressar "incompreensão pela utilização exclusiva de valores de incidência de novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, para fundamentar as medidas de desconfinamento (e.g., horários de funcionamento da restauração e lotação de espaços públicos)".

A Ordem dos Médicos propõe, na mesma nota , entre outras medidas, "a inclusão de novo do indicador de transmissibilidade (Rt), da taxa de positividade dos testes (e.g., à semelhança do European Centre for Disease Prevention and Control), de critérios de gravidade (e.g., número de internamentos em enfermaria e UCI, evolução temporal e óbitos), de cobertura vacinal (e.g., taxa por grupo etário, primeira toma e esquema completo) e do impacto da circulação das novas variantes (e.g., percentagem no total e pesquisa de variantes em todas as formas graves e nos indivíduos infetados previamente vacinados)".É ainda propostoO bastonário e o Gabinete de Crise avançam também com a proposta de ", observando as recomendações da OMS" e de "incentivo da testagem, em particular, a todos os sintomáticos incluindo jovens e crianças".Outra das propostas passa pela "realização periódica, massiva e alargada de rastreios populacionais, centrados nos não vacinados"A Ordem dos Médicos defende, por último que se aproveite "a presidência europeia para definir critérios uniformes de desconfinamento na União Europeia, nomeadamente a implementação com a maior celeridade do passaporte vacinal a aplicar, igualmente, aos residentes em território nacional".