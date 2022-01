Muitas dúvidas sobre a teoria de se ter atingido o pico da onda pandémica

Apesar de a média nacional do RT ter baixado para 1,19, o Relatório das Linhas Vermelhas fala de uma intensidade muito elevada e crescente, com pressão aumentada nos serviços de saúde e até com impacto na mortalidade: está agora nos 25,5 óbitos por milhão de habitantes, o que reverte a tendência de estabilidade.



Trata-se de um aumento de 25% em relação ao último relatório do Instituto Ricardo Jorge.



O país registou ontem 34 mortes - um máximo nos últimos dez meses, numa semana em que ultrapassou por três vezes 40 mil infeções por dia.



Os matemáticos acreditam que os números indicam que se pode ter atingido o pico desta onda pandémica.



Mas a Saúde Pública duvida, até porque com a reabertura de bares e discotecas e o fim do teletrabalho obrigatório os casos podem voltar a aumentar.