"Muito má". Bastonária dos enfermeiros descreve situação nos hospitais

Entrevistada no Bom Dia Portugal, Ana Rita Cavaco disse ter ouvido "com muita atenção" a promessa, por parte do primeiro-ministro, de um acréscimo de camas nas unidades de cuidados intensivos. Para vincar que tal não será possível "sem enfermeiros, que é o que se passa neste momento".



A responsável deixou também fortes críticas aos preparativos das recentes visitas de governantes a hospitais. Ana Rita Cavaco referiu-se, a título de exemplo, à situação em Penafiel.



"À hora de hoje, a que estamos aqui a falar, temos cerca de 197 infetados. A senhora ministra [da Saúde] visitou o hospital e muito bem, mas nós continuamos a ter um problema de esconder à tutela e aos portugueses, que não são crianças e precisam de saber das coisas como elas são", disse.



"Tiraram os doentes para a visita da senhora ministra. Houve uma procissão de ambulâncias, inclusive com doentes infetados para Santa Maria, em Lisboa", denunciou a bastonária da Ordem dos Enfermeiros.