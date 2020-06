Covid-19. "Muitos doentes ficaram para trás devido à pandemia"

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de mortes subiu, em maio, para o valor mais elevado dos últimos cinco anos, neste período, mesmo não contado com as vítimas de Covid-19.



Ouvido esta terça-feira pela Antena 1, Miguel Guimarães admite que a resposta a doentes oncológicos ou cardíacos pode ter sido afectada pelo atual contexto.



Miguel Guimarães refere que esta gestão tem de ser feita de forma muito organizada com sérios riscos de haver consequências dramáticas.