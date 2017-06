Partilhar o artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas Imprimir o artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas Enviar por email o artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas Aumentar a fonte do artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas Diminuir a fonte do artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas Ouvir o artigo Muitos idosos recusam deixar a vida para trás, com as casas

Tópicos:

Misericórdia, Pedrógão, Sameiro Arega Figueiró, Vinhos Ansião Castanheira,