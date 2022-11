Muitos municípios continuam sem iluminações natalícias

Foto: Paul JS - Unsplash

Devido à crise energética, muitos decidiram seguir a indicação do Governo e tomar medidas para poupar na conta da luz. Arrancar mais tarde, por exemplo, no dia 6, ter as luzes ligadas durante menos dias e menos horas ou apostar em lâmpadas led. Há mesmo câmaras que não terão praticamente iluminações este ano.