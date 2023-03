Mulas de dinheiro. Empresas falsas enganam trabalhadores

A Prova dos Factos descobriu quatro empresas fictícias que atuam na internet e que levam os menos informados a cometer crimes financeiros graves.



Aliciam os trabalhadores com salários acima da média e durante o período de formação pressionam para que usem as contas pessoais para receber e transferir dinheiro.



Um esquema que não passa de uma forma de lavagem de dinheiro.Falámos com uma das pessoas envolvidas no crime.