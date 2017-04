Partilhar o artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu Imprimir o artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu Enviar por email o artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu Aumentar a fonte do artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu Diminuir a fonte do artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu Ouvir o artigo Mulher alvejada em outubro de 2016 em Aguiar da Beira morreu hoje no hospital de Viseu

Tópicos:

Aguiar Beira, Paliativos, Senhora Assunção, Trancoso, Viseu,