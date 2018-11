Partilhar o artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença Imprimir o artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença Enviar por email o artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença Aumentar a fonte do artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença Diminuir a fonte do artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença Ouvir o artigo Mulher condenada a pena suspensa no tribunal de Aveiro por propagação de doença