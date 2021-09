Mulher de 44 anos detida no Cacém por suspeita de matar irmão do companheiro

Uma mulher de 44 anos foi detida por fortes indícios do homicídio do irmão do seu companheiro, na madrugada de sábado, após confrontos físicos na casa onde viviam, na zona do Cacém, concelho de Sintra, foi hoje anunciado.