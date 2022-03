Mulher em prisão preventiva por maus-tratos ao marido em Pombal

Segundo a Procuradoria, "os factos que o Tribunal considerou fortemente indiciados ocorreram em crescendo de agressividade e num contexto de consumo excessivo de álcool, entre o início de 2022 e o dia 27 de março".

A mesma fonte explicou que a arguida, de 55 anos, "molestou fisicamente o seu marido, desferindo-lhe pancadas com uma vassoura e com um pau na cabeça, e arranhando-o na cara e no pescoço, assim como o insultou, dirigindo-lhe nomes ofensivos".

Numa ocasião, a mulher "regou com gasolina e ateou fogo à casa onde coabitava com o marido, a qual só não ardeu pela intervenção atempada de um terceiro".

"Por força das condutas da arguida, a vítima chegou a tentar o suicídio", adiantou a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

Presente hoje a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal determinou que a arguida aguardasse o desenvolvimento do inquérito sujeita à medida de coação de prisão preventiva.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Unidade Local de Pombal do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria com a coadjuvação do Posto Territorial de Pombal da Guarda Nacional Republicana.