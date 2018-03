Mulher morre e filhas ficam em estado grave devido a monóxido de carbono em Borba

Lusa04 Mar, 2018, 14:39 | País

As mesmas fontes indicaram à agência Lusa que os bombeiros foram chamados hoje de manhã para a abertura da porta de uma habitação, nos arredores de Borba, tendo encontrado no seu interior a mulher em paragem cardiorrespiratória e as filhas inconscientes.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora precisou que o alerta foi dado às 10:52, referindo que as duas crianças foram transportadas num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Évora.

Segundo a fonte da GNR, existe a suspeita de que as três vítimas tenham sido intoxicadas com monóxido de carbono.

Participaram nas operações de socorro os Bombeiros de Borba, a GNR e o INEM, num total de 23 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero.