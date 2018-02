Mulher morre em incêndio na habitação em Boticas

O comandante Carlos Gomes dos bombeiros locais revelou à Antena 1 o que viram quando chegaram ao local.



A mulher, de 77 anos, vivia sozinha e já foi encontrada sem vida na lavandaria da habitação.



Os bombeiros quando chegaram ao local viram que a cozinha estava em chamas e a mulher foi encontrada com queimaduras numa perna e com roupa por cima do corpo.



A investigação das causas da morte e do incêndio fica a cargo da Polícia Judiciária (PJ).



Para o local foram mobilizados 22 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros voluntários de Boticas, INEM e GNR.



A habitação ficou destruída.