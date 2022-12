Mulher que atropelou mortalmente cinco peregrinos condenada a prisão efetiva

Colheu os peregrinos de costas, do lado contrário àquele em que o veículo circulava.



A arguida parou, saiu da viatura e arrastou uma das vítimas, que veio a ficar paraplégica para poder seguir marcha.



Acabou por ser detida depois de ter embatido no separador central da A23 junto às portagens de acesso à A1 percurso que fez em contramão.



O tribunal de Santarém deu como provados os factos constantes da acusação do Ministério Público.



A mulher, é bombeira de profissão, e conduzia ambulâncias de transporte de doentes.



Foi ainda condenada a uma pena acessória de inibição de condução por dois anos e seis meses.