Mulher que matou empresário em Famalicão condenada a 21 anos e 10 meses de prisão

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes deu como provado que a arguida, de 48 anos, entrou na residência da vítima, de 49 anos, para se apoderar do dinheiro que esta pudesse ter em casa, "executando o desígnio de eliminar qualquer resistência" que pudesse encontrar.

Quando a arguida entrou na habitação, na noite de 22 para 23 de junho de 2020, o empresário, que estava a dormir, acordou com a mulher a desferir-lhe oito golpes no corpo, tendo levado consigo oito mil euros que estavam guardados num cofre para, segundo a própria, resolver dívidas financeiras.

Para o coletivo de juízes, esta atuação, foi o culminar de um "plano estudado e delineado" pela arguida, acrescentando que "foi selvagem, selvática e desproporcionada".

Em julgamento, a mulher confessou o crime, mas disse que a sua intenção era apenas fazer desmaiar e amarrar a vítima para o roubar.

A mulher assumiu ter dívidas resultantes de uma pequena confeção que explorara, de cerca de 48 mil euros, e que estava a ser "pressionada" por um credor para pagar, acrescentando que, devido à covid-19, tinha ficado desempregada uns meses antes, estava em processo de divórcio e tinha problemas de consumo excessivo de álcool.