Mulher suspeita de atear incêndios florestais detida na Figueira da Foz

Lusa 03 Mai, 2017, 17:04 | País

A suspeita de autoria de dois crimes de incêndio florestal é doméstica, casada, e terá atuado "num quadro de perturbação causada por desentendimento com familiares", admite a Polícia Judiciária (PJ), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A detida terá ateado os dois focos de incêndio, naqueles dias, com recurso a chama direta, na sequência dos quais arderam áreas de "povoamento de mato, canas e pinheiro bravo disperso, numa área aproximada de 10 e 40 metros quadrados".

Os incêndios não atingiram maiores proporções "em virtude de ter sido pronta e eficazmente combatidos pelos bombeiros", afirma a PJ na mesma nota, emitida pela Diretoria do Centro.

A detenção foi feita em colaboração com o comando dos Sapadores Bombeiros e da PSP da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

A mulher vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, adianta a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.

O comandante municipal da Proteção Civil e dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, Nuno Osório, disse na terça-feira à agência Lusa que se registaram no concelho "oito ignições [em zona florestal] em dias seguidos, desde o dia 25 de abril. Uma por dia e, no fim de semana, duas no sábado e duas no domingo".

Nuno Osório indicou que as ignições ocorreram "sempre durante o dia, até às 20:00", e que foram prontamente combatidas pelas corporações de bombeiros Municipais e Voluntários da Figueira da Foz, com o apoio de meios do Gabinete Técnico Florestal da autarquia, que evitaram que as chamas alastrassem", designadamente à serra da Boa Viagem, em cujas encostas ocorreram os focos de incêndio.

A situação levou ao reforço da vigilância na zona, mas o comandante operacional municipal escusou-se a divulgar, em concreto, as medidas no terreno, adiantando, no entanto, que o caso foi comunicado à PSP e Polícia Judiciária.