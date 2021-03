Mulheres ganham aos homens na medicina, magistratura e advocacia

Dados estatísticos publicados pela base de dados Pordata indicam que, se há profissões que continuam a permanecer tendencialmente masculinas, como polícias, ou femininas, como educadoras de infância, outras há em que a evolução dos tempos trouxe reviravoltas.Segundo as estatísticas, as mulheres são quem cumpre mais a escolaridade obrigatória e possui maior formação superior, mas, tendo a taxa de abandono escolar em Portugal sido em 2020 de 5,1% nas mulheres e 12,6% nos homens.Em mais de 20 anos, são as mulheres que ultrapassam os homens no número de diplomados no ensino superior e são mais de metade do total.Em 1994, do total de 32.622, 20.581 eram mulheres e 12.041 eram homens, enquanto em 2019, dos 83.193, 48.660 eram mulheres e 34.533 homens, em linha com o que se tem vindo a registar na União Europeia UE).Contudo, entre a população ativa,Também a diferença salarial é de 11% em média.A percentagem de mulheres empregadas a tempo parcial é igualmente superior à dos homens e 13% das mulheres empregadas estão a tempo parcial.As responsabilidades familiares foram a justificação para 40% das mulheres inativas em 2020.As estatísticas demonstram também queDos bebés nascidos fora do casamento e cujas mães residem no país, em 2019, 67,5% viviam com os progenitores e 32,5% não coabitavam, acima dos 23,4% em 1995.Ainda de acordo com os dados da Pordata,Em 2019, por cada 100 meninas nasceram 104 meninos. Contudo,, motivo pelo qual, à medida que a idade avança, há menos homens do que mulheres.

Nesse mesmo ano (2019), dos 10.286 milhões de portugueses, 5.430 eram mulheres e 4.856 eram homens.





c/Lusa