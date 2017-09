Mulheres têm-se imposto na Justiça e na Administração Interna

A embaixadora Maria da Graça Mira Gomes foi indigitada pelo primeiro ministro, secretária geral do Sistema de Informações da República Portuguesa - uma escolha para a chefia das secretas que suscitou criticas do PSD, por ter quebrado o tradicional consenso entre os maiores partidos políticos.



Francisca Van Dunem é ministra da justiça no governo de António Costa. Enfrenta no próximo mês uma greve dos juízes.



Constança Urbano de Sousa, é a ministra da administração interna. Com os fogos deste verão tem sido alvo de muitas críticas.



Joana Marques Vidal, é a Procuradora Gewral da República. A marcar este mandato, está um dos processos mais mediáticos de sempre e que envolve um ex-primeiro ministro.