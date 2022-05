Multidão voltou ao Santuário de Fátima no 13 de maio

Na procissão de velas de quinta-feira à noite estiveram no santuário cerca de 200 mil peregrinos, de acordo com os números divulgados pelos serviços do santuário.

Nas cerimónias de hoje, o recinto regista um número menor de crentes, mas uma grande representação do clero que acompanha o presidente da eucaristia, o arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra.

No total, a acompanhar o Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, estão presentes 11 diáconos, 318 padres e 28 bispos.

Quanto a grupos organizados de peregrinos, os serviços do santuário registaram 124, de mais de uma vintena de países.

Esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", informou o Santuário, explicando que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias.