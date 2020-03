Município da Batalha cria gabinete de crise

Perante o aumento dos casos positivos na região, o Município da Batalha considera que se encontra numa situação epidemiológica "com maior risco de transmissão ativa", pelo que foram determinadas "mais medidas contra o avanço da pandemia covid-19", refere uma nota de imprensa.

O presidente da Câmara Municipal da Batalha, Paulo Batista Santos, determinou assim a criação de um gabinete de crise para acompanhar a situação em permanência.

No âmbito das medidas tomadas para contenção da propagação da covid-19, foi ainda decidido avançar para a desinfeção das ruas e espaços públicos, a partir de hoje.

As medidas adotadas serão implementadas em todas as freguesias do concelho e passam por uma higienização mecânica com um produto com eficácia virucida durante 15/20 dias.

As operações de higienização abrangem equipamentos e espaços públicos, com enfoque nas zonas das caixas multibanco, espaços comerciais, farmácias, quiosques e principais arruamentos.

Estes trabalhos decorrerão durante o dia, porque o produto aplicado não tem quaisquer efeitos nefastos para as pessoas e animais, assegura a autarquia.

Em paralelo, acrescenta a mesma nota, continua a higienização e desinfeção do interior de todas as instalações municipais que têm colaboradores a assegurar serviços mínimos.

Paulo Batista Santos reforça o apelo a toda a população para que "cumpram o recolher obrigatório e fiquem em casa", de modo a se protegerem individualmente e a toda comunidade.

"Caso assim não suceda, as autoridades irão começar a atuar e o risco de contaminação irá subir rapidamente", alerta o autarca.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.